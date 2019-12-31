В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы обновили команду в "Укравтодоре". Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по Украине. Первое задание - убрать оттуда коррупцию", - отметил Гончарук.

По словам премьера, в 2020 году нужно построить 4 тысячи километров дорог, "хотя можно сделать и больше".

"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - подчеркнул он.

"Нам нужно построить новую дорого фактически с Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал Гончарук.

Премьер заявил, что "дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик