YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что фрагмент видеоработы долгое время находился на YouTube, однако после суда над экс-беркутовцами, который состоялся 28 декабря, хостинг ролик удалил. Кроме того, Цензор.НЕТ и многие активисты напоминали о событиях 20 февраля 2014 года именно этим роликом.

В 2015 году при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.



Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Независимости и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.

Позже видеоработа была дополнена и опубликована на Цензор.НЕТ 20 февраля 2017 года.

Авторы видео отметили, что в данной видеореконструкции зарегистрировано лишь 80 огнестрельных раненых со стороны митингующих, хотя считается, что их было больше, т.к. не все обратились и не все получили статус потерпевших.

21 февраля 2017 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление Президенту Петру Порошенко для награждения руководителя лаборатории реконструкции событий Jus Talionis за видеоработу "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года, которая, по его словам, очень помогла следствию.

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