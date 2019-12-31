Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье за 3 дня для украинских защитников на Донбассе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салт "Оливье" для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда.

Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье.

"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорит волонтер.

Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеятся волонтеры.

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