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31.12.19 10:43

Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье за 3 дня для украинских защитников на Донбассе. ВИДЕО

Волонтеры приготовили для украинских защитников больше четыре тонны оливье. Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салт "Оливье" для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда. 

Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье. 

"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорит волонтер.

Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеятся волонтеры.

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