Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины.

"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого", - говорится в сообщении.

Сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

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