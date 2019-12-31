"Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками. ВИДЕО

Видео поздравлений снял для Цензор.НЕТ журналист Михаил Ухман.

"Мирного неба над головой и родной земли под ногами!" - пожелал один защитник Украины.

"Друзья, побратимы! В первую очередь - пехота, те, кто держит позиции. Хочу вас поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Пожелать вам здоровья, счастья. Чтобы ваши семьи вас поддерживали, ждали. Любви и победы! Слава Украине", - добавил другой.

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"И запомните одно: какая бы не была власть, чья бы власть не пришла - вам тут жить. Эта власть - она уедет, она вас бросит, как это делали в прошлые годы. А вы будьте людьми. Слава Украине", - подытожил третий.