Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом. ВИДЕО

Каждому из нас прошедший год запомнится чем-то своим. Для кого-то это был год сбывшихся мечтаний и надежд. Для кого-то - год разочарований. Для кого-то - смесь того и другого.

Мы благодарны вам за то, что в 2019-м вы были с нами. Вместе мы следили за тем, что происходит в стране. Вместе скорбели о павших на фронте. Вместе радовались успехам. Вместе - надеялись, разочаровывались и надеялись вновь.

Коллектив Цензор.НЕТ желает нам всем в 2020-м году победы и мира, мужества и терпения, света и тепла, собственных сил и поддержки близких. Ну, и чтобы хороших новостей было все-таки чуточку больше, чем остальных :)

С Новым годом! Слава Україні!