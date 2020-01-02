Суд поручил мне вручить повестки следователям ГБР в деле о защите чести Порошенко, - адвокат Головань. ВИДЕО

Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс конференции у здания ГБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Суд поручил лично мне вручить указанным следователям ГБР повестки об их вызове на судебное заседание, которое состоится 14 января текущего года", - рассказал Головань, добавив, что сегодня он попытался передать повестки, но трое из четырех следователей оказались в отпусках, а еще один не нашел времени, чтобы выйти и забрать повестку.

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Адвокат добавил, что в случае, если ему не удастся вручить следователем Госбюро расследований повестки в суд, он будет настаивать на их принудительном приводе в суд.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал адвокат.

Головань также сообщил, что завтра, 3 января, он попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.