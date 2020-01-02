Депутат Николаевского облсовета угрожал патрульным пистолетом, ему объявлено подозрение, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ. Правоохранители также опубликовали видео инцидента.

Сообщается, что патрульные остановили автомобиль Toyota 24 декабря около 1:25 в Березанском районе на Николаевщине. Отмечается, что "водитель нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу".

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь убежать", - говорится в сообщении.

После этого патрульные догнали водителя и заблокировали его автомобиль.

"Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч.1 ст.122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке" и ч.2 ст.122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения".

Кроме того, за угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 2 января, за подписью и.о. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему избрана мера пресечения.

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