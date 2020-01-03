Установлены существенные нарушения в работе ГБР, - новая руководительница бюро Венедиктова. ВИДЕО

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро, установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сообщила глава бюро.

Она обратила внимание на то, что также не работают оперативные подразделения, поскольку в четырех управлениях больше года работают только их руководители.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.

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