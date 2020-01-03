Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.
Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.
Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.