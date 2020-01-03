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03.01.20 14:22

Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО+ФОТО

В Украину прибыли первые два вертолета H125 производства франко-немецкой компании Airbus Helicopters, которые поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

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Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 01

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 02

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.


Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 03
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 04
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 05
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 06

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