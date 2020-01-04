На Ривненщине умер последний участник первого боя УПА Степан Бакунец. ВИДЕО

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Последние из УПА. На Ривненщине попрощались со Степаном Бакунцем", - говорится в сообщении.

Степан Бакунец более 70 лет прожил под вымышленной фамилией. Родился Александр Шмалюк (именно таким было его настоящее имя и фамилия) в 1925 году на Полесье в сельской семье, где было пятеро детей. Во время войны сбежал с этапа украинцев, которых отправляли на работу в Германию. 17-летним прошел обучение и присоединился к украинским повстанцам, стал воином сотни под командованием Григория Перегийняка - "Коробки". В ее составе 8 февраля 1943 участвовал в первом бою УПА против немцев, освободив заложников из комендатуры города Владимирец Ривненской области.

В 1944-м, находясь в родных местах, посетил родительский дом, но наткнулся на засаду НКВД. Именно тогда, чтобы отвести подозрения от семьи, назвался Степаном (в честь Бандеры) Бакунцем. Прошел лагеря Казахстана и Колымы. После освобождения поселился с женой, с которой познакомился в ссылке, в селе Кураш Дубровицкого района на Ривненщине. В 1976 году Бакунци сшили национальный сине-желтый флаг, который долгое время хранили как реликвию. В 2019 году Степан Бакунец был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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