Начались протесты под райуправлением полиции в Каховке на Херсонщине. Участники обвиняют полицейских в уничтожении доказательств убийства. ВИДЕО

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет блогер Антон Ходза.

По его словам, люди протестуют против произвола полиции. Блогер описал причину бунта:

"Бытовой конфликт. 1 января 26-летний житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. Нынешний сожитель женщины (бывший мент) нашпиговал его свинцом. Более 15 выстрелов. Не факт, что стрелял он один. В то время в доме были его друзья, в том числе действующий сотрудник полиции Портной. Есть основания полагать, что он стрелял также. Он сейчас проходит просто как свидетель.



3 января мужчина от полученных ранений скончался в реанимации.



Ну а дальше все как мы привыкли: видео с камер наблюдения исчезло, следы крови на улице исчезли, да и вообще это самооборона была. Ну и люди не стали такое терпеть. Они не слышали об испытательном сроке".

Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат Портной отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.

Местное издание "Мост" сообщает, что в 19:30 неизвестные люди привезли шины под райотдел. На месте находятся сотрудники спецподразделения полиции. Несколько десятков молодых людей продолжают митинговать под райотделом.

По словам местных жителей, под райотделом собираются местные жители, которые недовольны работой полиции.

Часть людей выдвинулась к дому, в котором произошло само трагическое событие. Они требуют выдать полиции видео с камер наблюдения, которое, по словам хозяина дома, пропало.