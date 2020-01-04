В Каховке произошло резонансное убийство: люди вышли под управление полиции, подозреваемый арестован. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области.

"Сегодня в течение дня в г. Каховка перед районным отделом полиции проходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром 1 января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и надлежащим образом", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, данное событие приобрело для города определенный резонанс, поскольку подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом.

Как отмечает начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.

Также полиция Херсонщины обращается к гражданам с просьбой во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным путем и не нарушать общественный порядок.

Как отметил на своей странице в Facebook глава Херсконской ОГА Юрий Гусев расследование резонансного преступления будет проходить под его личным контролем.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно это я подчеркнул во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января", - написал он.

Губернатор отметил, что подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте. В отношении другого участника событий - действующего полицейского происходят проверки с использованием полиграфа.

"Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - добавил Гусев.

Как сообщают местные СМИ, протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. Они забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины.

С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

"В 14:00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается", - сказано в сообщении группы в Facebook.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщает Херсон.online.

Как написал блогер Антон Ходза, люди протестуют против произвола полиции.

Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат дела отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.

Местное издание "Мост" сообщает, что в 19:30 неизвестные люди привезли шины под райотдел. На месте находятся сотрудники спецподразделения полиции. Несколько десятков молодых людей продолжают митинговать под райотделом.

По словам местных жителей, под райотделом собираются местные жители, которые недовольны работой полиции.

Часть людей выдвинулась к дому, в котором произошло само трагическое событие. Они требуют выдать полиции видео с камер наблюдения, которое, по словам хозяина дома, пропало.

Как пишет "24 канал" люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Который хотел, чтобы бывшая жена разрешила видеться с родным сыном. Однако ее новый избранник, бывший милиционер, был против этого. Во время очередной словесной перепалки выпустил с десяток пуль в первого мужа жены. Подозреваемого задержали правоохранители. Однако родственники опасаются, что справедливого решения не будет.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные пули из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", – сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

"У него пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половину вырезан", – рассказала сестра убитого Дарья Чебукина.

Родственники убитого подозревают, что стрелков на самом деле было несколько. Ведь в доме как раз праздновала компания друзей отчима, поэтому и выстрелы были осуществлены из трех видов оружия.

В компании, в частности, отдыхал и действующий работник полиции. На время следствия его отстранили от работы. При этом правоохранители уверены, что к преступлению он не причастен. В деле мужчина фигурирует как свидетель.

Люди говорят, что у жены подозреваемого очень влиятельные родственники. Поэтому заявляют, в деле уже исчезают вещественные доказательства. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер, расположенных на здании, рядом с которым все произошло, но видео исчезло. Как и следы крови на улице.

Пока единственного подозреваемого в деле суд отправил под стражу на два месяца. А вот убитого мужчину похоронят еще не скоро. Его родственники хотят отправить тело на независимую экспертизу, поскольку официальной не доверяют.