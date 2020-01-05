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05.01.20 11:39

"Две красивые купюры не помогут?": россиянин, которому запретили въезд в Украину, пытался "договориться" с пограничниками. ВИДЕО

Россиянин, которому было отказано во въезде в Украину из-за не подтверждения цели пребывания, попытался "договориться" с пограничником Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и предложил "две красивые купюры" за пересмотр решения относительно его пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сейчас россиянин, красивые купюры и сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК, переданы Нацполиции", - говорится в сообщении.

Еще одного иностранца, который хотел за взятку попасть в нашу страну разоблачили пограничники в этом же пункте пропуска. Турок, который также не смог подтвердить цели своего визита пообещал после принятия "положительного" решения предоставить пограничнику неправомерные средства в сумме $170.

В обоих случаях предложения были сразу же отклонены пограничниками. Иностранцы получили трехлетнюю запрет въезда в Украину.

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