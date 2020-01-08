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08.01.20 10:01

Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

В соцсетях появились кадры с места крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видна часть вещей пассажиров, оставшаяся после крушения.

Источник: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO

Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

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