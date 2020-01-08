Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.01.20 11:23

Неизвестный в балаклаве ворвался в терминал в Одессе с криками, что аэропорт заминирован. ВИДЕО

Мужчина одет в куртку с надписью "Совесть" на спине. Одновременно в полицию поступило сообщение о минировании Одесского горсовета и здания СБУ.

Об этом сообщил экс-советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

По его словам, неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал.

"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", – сообщил Форостяк.

Мужчину задержали.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране. ВИДЕО

В Нацполиции Одесской области сообщают, что правоохранители проверяют информацию о минировании ряда объектов на территории города.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение - Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ", - сказано в сообщении.

Сейчас эти здания проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Также на Цензор.НЕТ: Трое киевлян на заказ 15 раз "минировали" ТРЦ в столице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100