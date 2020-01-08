Потерпевший катастрофу самолет МАУ был исправным, - менеджмент авиакомпании. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Евгений Дыхне.





"Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - сказал он, отметив, что компания комментирует только официальную информацию.

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Технический директор МАУ Александр Шафиев отметил, что потерпевший крушение самолет был 2016 года выпуска. МАУ закупила его у завода "Боинг" напрямую. Ранее судно не эксплуатировалось.Последнюю проверку самолет проходил 6 января, замечаний по нему не было.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.