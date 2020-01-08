Вооруженный топором и ножом 21-летний парень взял в заложники родную сестру с тремя детьми на Одесчине, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Овидиопольского отдела полиции в Одесской области.

"Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. По требованию открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник закрылся в доме, начал угрожать расправой и полицейским.

Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь заложникам пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их четким действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник - задержан", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.