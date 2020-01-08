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08.01.20 14:36

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля. ВИДЕО

На Харьковщине при пересечении границы с Россией задержан мужчина, перевозивший 20 кг наркотиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что почти 20 кг наркотического вещества растительного происхождения, которое гражданин Украины пытался незаконно переместить через границу, обнаружили пограничники Харьковского отряда:

"На днях в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на Харьковщине на выезд с территории Украины прибыл автомобиль "Volkswagen" под управлением 37-летнего гражданина Украины. Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, обученная выявлять наркотическое вещество.

Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате осмотра совместная обзорная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни в топливном баке обнаружила более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана.

Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов США.
Обнаруженное вещество и транспортное средство правоохранители изъяли. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела".

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