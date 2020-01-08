Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает Государственная пограничная служба.

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Отмечается, что почти 20 кг наркотического вещества растительного происхождения, которое гражданин Украины пытался незаконно переместить через границу, обнаружили пограничники Харьковского отряда:

"На днях в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на Харьковщине на выезд с территории Украины прибыл автомобиль "Volkswagen" под управлением 37-летнего гражданина Украины. Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, обученная выявлять наркотическое вещество.

Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате осмотра совместная обзорная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни в топливном баке обнаружила более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана.

Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов США.

Обнаруженное вещество и транспортное средство правоохранители изъяли. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела".

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