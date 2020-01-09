"Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину, - Витренко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В начале этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что не будет транзита (через Украину. - Ред.) с 1 января и это стало приятной неожиданностью для всех, что транзит есть. Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.

Он отметил, что такая возможность в контракте стала возможным благодаря переходу Украины на европейские правила рынка газа. Всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение 5 лет нового контракта на транзит $7,4 млрд гарантированных доходов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"