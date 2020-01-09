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09.01.20 15:16

Ломаченко разместил в Instagram ролик о "силе православного духа" с "вежливыми людьми". ВИДЕО+ФОТО

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Так, в ролике с логотипом российского YouTube-канала "Корсунская пустынь" присутствует спецназ РФ, а голос за кадром убеждает слушателя в "силе православного духа".

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 01

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В конце ролика выражается благодарность "вежливым людям". Именно эту фразу российские оккупанты применяли к тем, кто учавствовал в захвате украинского Крыма в 2014 году.

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 02

"Если маразм и пропаганда берет таких людей, то что говорить о простых людях?" - отмечает в комментарии пользователь bond.renko. "Я очень уважаю тебя как спортсмена, как личность, но каких нахрен "вежливых людей"? Закидывать к себе на страницу русню, которая убивает твоих же соотечественников, это как то..", - добавляет sergiy_muronchuk.

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 03
Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 04

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