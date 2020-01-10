Порошенко дал власти 4 рекомендации по ситуации с крушением украинского самолета в Иране. ВИДЕО

Об этом заявил в видеообращении пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

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"Мировая безопасность в начале 20-го года становится все более хрупкой. Обострение ситуации на Ближнем Востоке неожиданно болезненно почувствовала Украина. В силу особой важности этого вопроса позволю несколько советов", - сказал Порошенко.

Он отметил, что за все время после выборов, украинская власть впервые предстала перед кризисной ситуацией такого масштаба.

1. Во-первых, и главное. Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров - не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но, одно дело - знать, другое - доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH-17. Кстати, предложения включить в расследование Россию, которые уже прозвучали - категорически не приемлемы.

2. Инициировать созыв спецзаседание Совбеза ООН, чтобы с участием Украины обсудить ситуацию вокруг катастрофы нашего самолета. Опять же, мы этот подход апробировали после того, как россияне сбили MH-17.

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3. Президент должен немедленно направить в Иран своего специального представителя для координации действий со всеми заинтересованными сторонами. Не технических специалистов, а для политической координации.

4. Украина как член единого евроатлантического пространства должна срочно применить существующие механизмы структуры НАТО и ЕС, эффективно коммуницировать со всеми нашими союзниками.

Порошенко подчеркнул, что речь идет не о репутации конкретной авиакомпании. Речь идет о защите национальных интересов и имидже Украины. И это именно тот случай, когда власть и оппозиция должны вместе защищать Украину.

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"Эта трагедия требует максимальной концентрации внимания и усилий украинского руководства и отечественной дипломатии. Мы должны восстановить справедливость, чтя память и честь погибших, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.

Попутно еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким граждан всех стран, погибших в катастрофе", - заявил лидер "ЕС".