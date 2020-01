"Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Корреспонденты указывают, что такое признание - новая причина не доверять аятолле Али Хаменеи, верховному лидеру Ирана, и другим официальным лицам.

На видео очевидцев протестов можно слышать крики "Хаменеи - убийца!"

"Смерть лжецам!" и "Смерть диктатору!" кричали иранцы, собравшиеся на площадях в столице Тегеране.

#IranProtests

Crowd chants "Death to the essence of Velayat Faqih"

(Khamenei & foundation of Islamic Republic)#IranPlaneCrash pic.twitter.com/VAyDcv5Nol — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

#IranProtests

The public's anger has a clear target: Khamenei.

Crowds chant "Khaemnei is a murderer, his regime is obsolete."#IranPlaneCrash pic.twitter.com/WQpXeM65Zj — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Многие протестующие несли свечи и возлагали цветы к воротам университетов и других общественных мест.

Иранцы обвинили власти в умышленном введении в заблуждение общественности по поводу того, как случилась авиакатастрофа.

#IranPlaneCrash #IranProtests

Protestors screaming for Khamenei to resign.

Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Также зафиксированы факты расправы над демонстрантами.

#IranPlaneCrash #IranProtests

Clashes in Tehran as security forces open water cannons on grieving mob of people. They were calling Khamenei a "murderer." pic.twitter.com/d1kKATyQU3 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

#IranProtests

Security forces & protestors standoff.

"Our hands are empty, put your guns down," the crowd chants.#UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/7R994BJ03J — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.