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12.01.20 12:41

"Суть была совсем не в триколоре", - Ломаченко объяснил скандальный видеоролик со спецназом РФ. ВИДЕО

Известный украинский боксер Василий Ломаченко, который на днях опубликовал видео тренировки российского спецназа, попытался объяснить, что хотел этим сказать.

Как передает Цензор.НЕТ, свой видеоответ критикам Василий опубликовал в Instagram.

Ломаченко записал стих, в котором заявил, что суть предыдущего ролика была не в российском флаге.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но, а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", — сказал боксер.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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