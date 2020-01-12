"Президент" оккупированной Абхазии Хаджимба сложил полномочия из-за протестов. ВИДЕО

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране". Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.

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12 января протестующие собрались под дачей "президента" оккупированной Абхазии, требуя его отставки.

По информации спецкора издания Ильи Азара, на территории резиденции протестующих ждали хаджимбисты и вооруженная автоматами охрана.

Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар

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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости

Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020

"Все, говорят, сложил полномочия Хаджимба. Все радуются", - передает спецкор.

Напомним, уйти в отставку Хаджимбе предлагал "парламент" оккупированной Абхазии 9 января в связи с начавшимися в этот день протестами. Однако перед голосованием "депутат" "Народного Собрания" Леонид Чамагуа заявил, что Хаджимба отказался это делать. Помимо этого, "власти" заявляли о планах обжаловать решение "Верховного суда" об отмене результатов президентских выборов.

Протестующие требовали признать прошедшие в августе президентские "выборы" нелегитимными, так как Хаджимба не получил на них необходимых 50+1% голосов. к 12 января протестующие четвертый день удерживали здание администрации президента. Из-за протестов в Абхазии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2, ст. 206 УК Абхазии).

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