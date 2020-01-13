Выборы на оккупированном Донбассе к осени 2020 года подготовить невозможно, - Айвазовская. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА", бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская.

Провести осенью выборы на Донбассе помешает все, и не потому, что кто-то хочет мешать, а потому, что выборов там не было с 2012-го года, то есть 7 лет. Это были национальные, парламентские выборы в Верховную Раду. Там нет государственного реестра избирателей. Если мы говорим о международных стандартах, то достоверность списков является признаком демократических выборов. Мы должны знать, сколько у нас людей избирательного возраста, чтобы определить не просто явку, а доверять итогам выборов.

Далее, у нас там нет свободы формирования политической воли. У нас вспоминают о СМИ, но это же не только о СМИ... У нас еще есть в Конституции 37-я статья, которая говорит, что запрещено создавать политические партии и общественные организации с группой лиц, которые поддерживают насилие, терроризм с целью изменения государственного строя. То есть мы можем утверждать, что те группы, которые сейчас возглавляют псевдовласть там, именно такими и являются. Поэтому дать им шанс переформатироваться в политические партии – это плюнуть на собственную Конституцию. Нельзя выйти за рамки Конституции, Основного закона, потому что кому-то так хочется.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.