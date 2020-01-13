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13.01.20 16:33

Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

Инспекция по парковке 13 января впервые использовала для вывоза автомобиля нарушителя новые эвакуаторы с боковой загрузкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество Киев Автомобильный.

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Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты 01

По информации АвтоЦентра, на улицы Киева вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасси грузовиков IVECO EuroCargo).

"Принцип работы напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожником, который нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд", - говорится в публикации.

С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

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