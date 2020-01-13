Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество Киев Автомобильный.

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По информации АвтоЦентра, на улицы Киева вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасси грузовиков IVECO EuroCargo).

"Принцип работы напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожником, который нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд", - говорится в публикации.

С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

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