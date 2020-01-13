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13.01.20 16:55

В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 480 млн грн.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн 01

Должностные лица реально действующих предприятий перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 11% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе поддельными первичными документами.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн 02

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства организатора центра, изъято 25 печатей, компьютерную технику, банковские карточки, электронные носители информации, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

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Также наложены аресты и заблокированы суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС на 11 млн 743 тыс. гривен.

В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн 03
В Киеве налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом 480 млн грн 04

Продолжается следствие.

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