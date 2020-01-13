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13.01.20 21:57

Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой, из здания эвакуируют людей, - СМИ. ВИДЕО

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Киев Оперативный".

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По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", - сообщают очевидцы.

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