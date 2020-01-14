"Убирай его нахер! Долбо#б!" - драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи конфликта опубликован на странице ГО "Никольская Слободка" в соцсети.

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Жителям района Никольской слободки возле метро "Левобережная" уже не раз удавалось блокировать строительство трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка". Скандалы вокруг известной застройки береговой линии Днепра идут с 2016 года.

Земельный участок, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

В ходе вчерашнего конфликта четыре человека пострадали от газа и стрельбы.

"И это после того, как вчера Благоустрий выдал предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурного наследия выдал Предписание на остановку строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры, вы когда МУО отмените? Два участка, на которые они выданы уже вернулись городу.

Полиция Киева, Патрульная полиция Украины, Национальная полиция Украины, вас вызывали, хотя вы должны были охранять безсрочную акцию! Почему стройка до сих пор не опечатана за нарушение предписания?

Мэр Виталий Кличко, в вашем городе орудует откровенный криминалитет, без границ и без следствия!", - говорится в сообщении.

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