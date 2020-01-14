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14.01.20 11:55

В Днепре загорелся и умер от ожогов бездомный мужчина. ВИДЕО 18+

На площади Героев Майдана в Днепре загорелся бездомный мужчина. Несмотря на то, что его быстро потушили, он получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, сообщение о том, что возле городского катка горит человек, поступило в службу скорой помощи около 17.00.

Видео Обозреватель.Днепр

Причина, почему человек загорелся, неизвестна. По словам очевидцев, пострадавший сидел на лавочке с другим бездомным, который совершенно не пострадал. Однако он никак не реагировал на происходящее рядом.

На место сразу направили бригаду, которая находилась ближе всего. По прибытии медики обнаружили человека без сознания и в тяжелом состоянии. Площадь ожогов составила более 90% тела. Пострадавшего моментально поместили в машину скорой помощи, где ему начали капать необходимые медикаменты. Во время траспортировки в больницу, состояние мужчины резко ухудшилось и наступила клиническая смерть. В течение 30 минут сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но потерпевший умер.

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