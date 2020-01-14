На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01:40 Турборежим в цифрах

02:50 Почему правительство и парламент не выполнили всех задач от Зеленского

04:37 Внутренние конфликты фракции

05:36 "Конфликты" - истинный пример того, что у нас демократическая фракция

07: 50 Про Александра Дубинского и Давида Арахамию

08:20 Об исключении из фракции Анны Скороход

10:24 Почему Александра Дубинского не исключают из "Слуги народа" и когда это может произойти

12: 14 "Слово президента очень важно для фракции"

14:30 Почему нардеп Роман Иванисов не сложил мандат после скандала с изнасилованием и судимостью

16:57 Про роспуск одной из групп во фракции "Слуга народа"

21:00 "По теории вероятности, при количестве 252 депутата количество возможных зашкваров растет по математической формуле": почему скандальных историй, связанных со "Слугой народа" становится все больше

22: 10 "Сейчас зашквары смешные"

22:35 Кто и как пытается расколоть фракцию "Слуга народа"

25:05 "Есть хулиганы внутри фракции"

25:46 "Телеграмм-профсоюз", который портит нервы "Слугам народа", и как это собираются регулировать

28:40 "Телеграмм-каналы" убивают доверие людей к медиа

29:45 Про влияние "соросят"

31: 02 Что произошло с ВСК по телеканалам Медведчука

32:51 Про решение ходить на каналы Медведчука после драки Гео Лероса и Максима Бужанского

36: 05 О новых телеканалах, которые должны вещать на оккупированном Донбассе

38: 03 "Запрограммированные роботы" в Верховной Раде

40: 49 Об отношении к Евромайдану и работе с Сергеем Тигипко

44: 47 Электронные декларации мужа и доходы семьи