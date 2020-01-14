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14.01.20 13:47

"Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса президента прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, друзья и родные подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь пришли на улицу Банковую под здание Офиса президента, чтобы привлечь внимание гаранта Конституции к обстоятельствам дела, которые, по их мнению, свидетельствуют о невиновности подозреваемых.

Они держат плакаты с надисями "Не верю", "Белая нитка хватит шить!", "Кто следующий?".

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Участники акции планируют передать президенту Зеленскому обращения в поддержку подозреваемых.

"Сегодня ровно месяц, как, по сфабрикованным обвинениям были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яну Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться до наивысшей силы в Украине - к Президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы решили сделать очередную попытку донести наши переживания Президенту. Мы требуем от Президента подтвердить, что он, в соответствии с Конституцией Украины, действительно является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина", - заявили организаторы акции.

Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 01
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 02
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 03
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 04
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 05
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 06
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 07
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 08
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 09
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 10
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 11
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 12
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 13
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 14
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 15
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 16
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 17
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 18
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 19
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 20
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 21
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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