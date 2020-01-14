Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились, судьи никаких документов про обмен не получали. ВИДЕО

В Святошинском суде столицы проходит очередное заседание по делу беркутовцев, которых отдали во время обмена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сам обмен вызвал бурную реакцию прежде всего среди родственников Героев Небесной Сотни. Они переживали, что ответственные за расстрелы на Майдане в 2014 году так и не понесут ответственности. Президент говорил - физическое отсутствие "беркутовцев" не станет препятствием для правосудия. И приговор им могут вынести заочно.

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Зал суда переполнен, а на скамье подсудимых – никого. Заседание началось с выяснения, почему именно обвиняемых нет, поскольку в судебное учреждение не поступило ни одного документа относительно перемещения обвиняемых. Об их передаче в Россию судьи узнали только из СМИ. Также до суда не дошло решение Апелляционного суда, который изменил им меру пресечения ради обмена.

В суде появились три новых прокурора, однако защитники пострадавших выражают недоверие этим прокурорам. Говорят, что эти обвинители могут быть предвзятыми, а кроме того изменение участников процесса затянет дело.

Родственники и близкие погибших настроены идти до конца – вплоть до приговора, сколько бы времени это не заняло.

Напомним, 29 декабря неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. Россиянам отдали экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Майдане.