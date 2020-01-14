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14.01.20 16:30

По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Депутат-мажоритарщик Роман Иванисов, который ранее был осуждён за групповое изнасилование и позже исключен за это из фракции "Слуга народа", несмотря на заявление президента Владимира Зеленского до сих пор не сложил депутатский мандат. После новогодних каникул Иванисов пришёл на первое пленарное заседание парламента 14 января.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ сообщила, что вопрос с лишением мандата народного депутата Иванисова еще не завершен.

"Вопрос остался открытым", - заявила нардеп, отвечая на вопрос, почему несмотря на заявление президента Владимира Зеленского нардеп Роман Иванисов не сложил с себя полномочия.

"Роман Иванисов с тех пор (когда начался скандал - Ред.) на сессии не появлялся. Он не работает ни в комитете, не приходит в сессионный зал, с тех пор мы его не видели. По действующему законодательству, без так называемого императивного мандата, для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление. Может (президент - Ред.) его еще убедит, не знаю", - считает Кравчук.

Отметим, что интервью с Евгенией Кравчук было записано ранее, а сегодня Иванисов появился в сесионном зале Верховной Рады.

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал фото Иванисова в Раде: "Для тех кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте и коллеги обнимают депутата".

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.

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