Свидетели готовы сегодня в суде подтвердить алиби Дугарь, - адвокат. ВИДЕО

Об этом заявили адвокаты Яны Дугарь, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Нет достаточно доказательств подозревать Яну Дугарь (в причастности к убийству Шеремета. – Ред.). (В суде выступят. – Ред.) свидетели, которые подтвердят ее алиби. В частности, медсестра, которая вместе с Яной Дугарь в июле 2016 года находилась на воинской службе в 66-м военном госпитале в г. Покровск Донецкой области. Вместе предоставляли помощь раненым. Это исключает возможность нахождения Яны в это время в Киеве, как утверждает правоохранительные органы", - рассказал адвокат Николай Ореховский.

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Защитники отметили, что Дугарь не вызывали для проведения следственного эксперимента.

"Яна полная сирота. Она не смогла продолжить обучение в медуниверситете после обучения в медицинском колледже, так как не могла оплачивать свое обучение. Она подписала контракт с 66-м мобильным госпиталем в мае 2016 года. С 3 июня зашла в зону АТО, в 66-й закрытый мобильный госпиталь. Там военных не выпускают. Они там проживают, доктора, медсестры. Более того, в 2016 году вообще не выпускали военнослужащих, ни докторов, ни медсестер, в связи с тем, что тогда в Покровске были два факта избиения военных", - рассказала экс-нардеп Оксана Корчинская.

Вместе с тем, адвокаты попросили о помощи для организации защиты Дугарь, в частности, на оплату экспертиз и переводов дела. Сами адвокаты работают бесплатно.

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".