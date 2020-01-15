Премьер Медведев и правительство России подали в отставку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства России. Также Путин заявил о введении должности заместителя главы Совбеза России, на которую планирует назначить Медведева.

"Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку" - заявил Медвдев.

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В среду президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава России озвучил предложения по изменению Конституции, которые усиливают роль парламента РФ, а также посвятил значительную часть послания вопросам демографии, образования и здравоохранения.