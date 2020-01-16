Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
16.01.20 13:17

"Українці своїх не кидають!" - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 января, под зданием Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева прошла акция солидарности в поддержку граждан Украины, которые остаются в плену наемников РФ на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акция "Україна своїх не кидає!" в поддержку украинцев, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе, прошла под Офисом президента в Киеве. Родные, близкие украинских пленных, украинские граждане, которые уже освобождены из плена российских террористов, а также активисты пришли под ОП выразить поддержку украинским пленным и призвать власти к содействию как можно скорейшему их освобождению.

Участники акции держали фото с именами украинских пленных, а также развернули плакаты с надписями: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобожденная из плена Гончарова о зверствах наемников РФ: Трупы из "Изоляции" почти каждый день выносили

"Это акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких. Никто не оставлен, никто не забыт. Мы вас помним! Мы с вами!" - заявили организаторы акции.

Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 01
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 02
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 03
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 04
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 05
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 06
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 07
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 08
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 09
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 10
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 11
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 12
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 13
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 14
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 15
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 16
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 17
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 18
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100