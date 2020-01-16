"Эту власть нужно немедленно менять всю. Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы", - Тимошенко о скандале с Гончаруком. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом Тимошенко заявила в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 16 января.

Она прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука.

"Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не разбирается в экономических вопросах - и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, - это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит ли президент Зеленский премьера в отставку или нет.

По ее мнению, от непрофессионализма нынешней власти Украину спасет только полная ее замена.

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"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать.

Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины".