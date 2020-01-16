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16.01.20 16:34

"Пытались не налажать", - Бутусов о реакции команды Зеленского на уничтожение украинского "Боинга" в Иране. ВИДЕО

Украинские власти достаточно адекватно отреагировали на уничтожение украинского "Боинга" в Иране, но допустили несколько коммуникационных ошибок, которые до сих пор не исправлены.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео 24 канала

По его словам, сейчас важно на высоком уровне усилить политическое давление на иранские власти, чтобы не потерять уважение к Украине на международном уровне, добиться наказания виновных и получить адекватные компенсации.

"Были коммуникационные ошибки, но в принципе пытались не налажать. Через некоторое время Зеленский отпустил ситуацию и передал тем людям, которые достаточно логически выстраивали пути состоявшихся действий... То, что говорил сам президент, у меня не вызывает вопросов - это одна из возможных тактик его действий. Большой минус - непонимание того, что возникла многоуровневая ситуация и критика Ирана - и тогда и сейчас, очень необходимая. Это мог делать, возможно, не президент или глава МИДа, но обязательно должен был сделать, к примеру, глава фракции "СН". Это должен был быть очень высокий уровень, который показывал бы высокий уровень возмущения и беспокойства Украины. Кстати, они не делают этого даже сейчас. Это очень вредно. Если мы не будем давить на Иран, то не будет ни уважения к нам, ни политической ответственности иранских властей за содеянное преступление, и о компенсациях можно будет забыть...", - заявил Бутусов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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