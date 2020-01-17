На месте падения самолета МАУ была куча народа, которые собирали вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память, - директор КНИИСЭ Рувин. ВИДЕО

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рувина, понять причину падения "Боинга" им помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов борта.

"На месте сборки обломков (самолета. - Ред.) нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом", - отметил Рувин.

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Директор института уточнил, что специалисты 10 января обнаружили места, где увидели поражения от элементов ракеты, и пришли к соответствующему выводу.

"Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, в 9 часов. Пустили нас только после 11 часов - их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС", - добавил Рувин.

Кроме того, он отметил, что место падения самолета Boeing 737-800 не охранялось должным образом: "На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.