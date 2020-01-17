Санченко принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Санченко включен в список партии "Слуга народа".

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"Присягаю в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитал текст присяги Санченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко.

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