Кабмин продолжит работу в штатном режиме до решения президента, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер вместе с министрами Кабмина прибыл в Раду в то время, как за трибуной стоял министр иностранных дел Вадим Пристайко и отвечал на вопросы нардепов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Позже к трибуне подошел сам премьер.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров не прибыл в Верховную Раду на Час вопросов к правительству в связи с консультациями относительно заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощущение поезда, который 4 месяца набирал скорость, а теперь вынужден тормозить, - Кулеба об отставке Гончарука