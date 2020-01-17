"При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера", - Арахамия объяснил, почему Гончарук подал заявление не в ВР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса", - сказал Арахамия.
Он добавил, что хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но парламент контролируется партией президента.
"Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе", - сказал глава фракции.
Замечание о том, что Конституция этого не предусматривает, Арахамия отбросил.
"При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе", - сказал он.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.