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17.01.20 16:18

Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал. ВИДЕО

Во время выведения активов "Приватбанка" перед его национализацией на счета двух фирм, конечным бенефициаром которых был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, было переведено около 47 млн долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Спостерігач" на 5 канале.

"В распоряжении программы есть часть отчета агенства "Kroll", в котором подробно описывается движение денег со счета на счет. И что интересно? В двух случаях конечным бенефициаром выведения средств был тогда еще комик Владимир Зеленский. Общая сумма приватовских денег которая осела на счетах фирм ныне президента - 47 миллионов долларов США", - говорится в программе.

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Полная версия программы "Спостерігач":

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