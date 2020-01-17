Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов. ВИДЕО

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Начинаем активную работу по лесу. Сейчас отрабатываем немало обращений граждан, которые обеспокоены рубкой деревьев", - сообщил чиновник.

Фирсов привел два примера незаконной вырубки леса в Черниговской и Черновицкой областях.

"Один из последних вопиющих случаев, рубка на территории национального природного парка "Вижницкий", убытки на сумму более 2,5 млн грн. Злоумышленники срезали 278 деревьев и пытались замаскировать следы преступления листьями, ветками и глиной. Материалы направили в ГБР для принятия соответствующих мер.

Другой случай - в Черниговской области, где на землях коммунальной собственности в прибрежной защитной полосе срезали около 2 тысяч деревьев породы ольха черная и акация белая. К сожалению и как это иногда бывает, лица совершившие преступление не установлены. Сельсовет разводит руками - никаких разрешительных документов на проведение данной вырубки деревьев не выдавал. Ущерб, нанесенный государству в результате такой рубки, составили более 2,4 млн гривен", - написал Фирсов.

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По словам и.о. главы "Госэкоинспекции", нынешнее законодательство не позволяет эффективно защищать лес и реагировать на рубки.

"Имеем ситуацию, когда "Госэкоинспекция" должна защищать лес и реагировать на рубки, однако может это сделать только во время плановой проверки или после прохождения процедуры согласования внеплановой проверки. Учитывая законодательные ограничении и отсутствие возможности оперативного реагирования, призываю неравнодушных граждан - если вы видите вырубку леса, фотографируйте и снимайте на видео, вызывайте Нацполицию и пишите обращение в "Госэкоинспекцию". Только вместе мы можем противостоять черным лесорубам", - написал Фирсов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "1 февраля 2020 года в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины, а хищение украинского леса уйдет в прошлое".