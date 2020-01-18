Понинковская картонно-бумажная фабрика сливает сточные воды в реку и травит жителей, - Фирсов. ВИДЕО

Видео того, как сточные воды с фабрики попадают в реку Хомора, опубликовал в Facebook и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получил информацию, что ночью в Хмельницкой области Понинковский картонно-бумажная фабрика осуществила залповый сброс в реку Хомора. Оперативно в четыре утра на место выехали инспекторы Полесского округа ГЭИ и отобрали пробы воды", - написал он.

По словам Фирсова, ситуация с загрязнением рек Хомора и Случ продолжается уже несколько лет. "Понинковская картонно-бумажная фабрика регулярно сбрасывает сточные воды в реку Хомора, чем буквально травит жителей Хмельницкой и Житомирской областей", - подчеркнул он.

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Река хомора обеспечивает водой жителей Полонского района Хмельнитчины, а Случ - города Новоград-Волынский на Житомирщине.

Из-за сточных вод в реках гибнет рыба. По данным Госэкоинспекции, ущерб от гибели рыбы составил более 21 млн гривен.

"Ситуация настолько катастрофическая, что 16 мая прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президента по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь Житомирской и Хмельницкой зоной чрезвычайной экологической ситуации", - добавил Фирсов.

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В июле прошлого года Волынский админсуд по требованию Госэкоинспекции приостановил деятельность фабрики. Но предприятие выиграло апелляции и продолжает сбрасывать стоки в реку.

"Сделало руководство фабрики какие-то выводы? Однозначно, нет", - подытожил и.о. главы Госэкоинспекции.