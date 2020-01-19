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19.01.20 12:28

"Л/ДНР сегодня - особые субъекты РФ. Этим мы даем посыл украинцам, как объединяться", - депутат Госдумы Козенко. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко назвал террористические группировки "Л/ДНР" "особыми субъектами" России.

Об этом он заявил в интервью в оккупированном Симферополе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

В частности, Козенко говорит, что в Украине "миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской Народной Республик".

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