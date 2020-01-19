"Л/ДНР сегодня - особые субъекты РФ. Этим мы даем посыл украинцам, как объединяться", - депутат Госдумы Козенко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью в оккупированном Симферополе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Депутат ГД РФ #Козенко: Мы публично говорим о том, что #ОРДИЛО сегодня являются особыми субъектами РФ. И миллионам наших российских соотечественников в Украине нужно поступить по их примеру https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW — Necro Mancer (@666_mancer) 19 січня 2020 р.

В частности, Козенко говорит, что в Украине "миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской Народной Республик".

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