SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon. ВИДЕО

Запуск ракеты-носителя с испытательной капсулой был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Это заключительный этап испытаний пилотируемого корабля, после которого Crew Dragon должен быть сертифицирован как пригодный для полетов с экипажами. Первый такой полет может состояться в середине 2020 года.

Через полторы минуты после старта разгонные блоки отключились на высоте 19 километров над Атлантическим океаном. В этот момент испытательная капсула отделилась от носителя на большой скорости и начала спуск. Открылись четыре парашюта, которые обеспечили мягкое приводнения корабля.

В отличие от предыдущих полетов, когда разгонные блоки возвращались на Землю для повторного использования, в нынешних испытаниях их возвращения не было предусмотрено.

Цель эксперимента - проверка систем жизнеобеспечения и спасения человека в гипотетической аварийной ситуации, которая могла возникнуть в первые минуты после старта. Именно на этом этапе вывод на орбиту может оказаться уже невозможным, а аварийное возвращение на Землю сопровождается экстремальными нагрузками.

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