Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
20.01.20 09:40

Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк".

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стояла задача не эвакуировать, а отбить донецкий аэропорт. Но это был билет в один конец, - легендарный киборг Олег Кузьминых. ВИДЕО

В Минобороны прошел расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дня обороны Донецкого аэропорта, пишет Укринформ.

Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 01
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 02
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 03
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 04
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 05
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 06
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 07
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 08
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 09
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 10
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 11
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 12
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 13
Зеленский почтил память погибших киборгов, - ОП 14

Как сообщалось, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100