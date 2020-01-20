Зеленский почтил память погибших "киборгов", - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

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В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Минобороны прошел расширенный утренний церемониал, посвященный памяти всех погибших военнослужащих за 242 дня обороны Донецкого аэропорта, пишет Укринформ.





























Как сообщалось, 16 января Украина отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня - с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года.